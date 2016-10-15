В WikiLeaks усомнились в правдивости сообщения о кибератаке на Россию

Организация WikiLeaks усомнилась в достоверности появившейся в СМИ информации о готовящейся беспрецедентной кибероперации против России со стороны ЦРУ.

На своей странице в Twitter сотрудники организации опубликовали сообщение, в котором утверждается, что если бы такая спецоперация действительно планировалась, то за ее подготовку было бы ответственно АНБ, а не ЦРУ. Кроме того, в организации отмечают, что информация о секретных операциях обычно не разглашается.

Ранее канал NBC опубликовал сообщение о подготовке к нанесению киберудара по Кремлю в ответ на атаку, предпринятую, как полагают в США, по заказу российского правительства.

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