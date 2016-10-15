Россия выступила против запрещения ядерного оружия

Инициатива выработки конвенции о запрещении ядерного оружия не получит одобрения официальной Москвы. Об этом сообщил представитель МИД РФ Михаил Ульянов.

Резолюция о запрещении ядерного оружия в скором времени будет рассмотрена в ООН. По словам Ульянова, в числе ее разработчиков неядерные страны. Это, как считает российский дипломат, является нонсенсом – данные государства намерены запретить то, чего у них и так нет.

Ульянов отметил, что с Россией по вопросу негативного отношения к резолюции солидарны и другие страны, имеющие ядерное оружие. «Ядерная пятерка» полагает, что принятие документа поставит под сомнение Договор о нераспространении ядерного оружия, являющийся краеугольным камнем нынешней системы мировой безопасности.

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