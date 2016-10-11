В Кремле высказались о заявлениях по поводу изоляции России

Во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о том, что мировое сообщество подвергло РФ изоляции.

Песков отметил, что подобные заявления являются совершенно абсурдными: президент России Владимир Путин не оказывался в изоляции. Как передает РИА "Новости", на прошлой неделе ряд французских изданий опубликовал сообщения о том, что российский лидер якобы настаивает на визите в страну, однако, по словам пресс-секретаря, это неправда. Он добавил, что у Путина в настоящий момент весьма напряженный график.

Уточняется также, что Путин и Олланд договорились встретиться в тот момент, когда это будет удобно обеим сторонам - политики, несмотря на слухи, не испытывают каких-либо проблем с общением.

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