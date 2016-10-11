Reuters: Путин отказался от визита во Францию

Президент России Владимир Путин отказался от визита во Францию, где 19 октября должна была состояться встреча с его французским коллегой Франсуа Олландом, передает Reuters со ссылкой источник в администрации французского лидера.

Якобы президент России не согласился обсуждать исключительно сирийский вопрос, а других тем затрагивать не планировалось. Известно, что французская сторона категорически не согласна с тем, что делает Россия, проводят бомбардироваки в Алеппо.цузская сторона категорически не согласна с тем, что делает РФ, проводя в Алеппо бомбардировки





До этого и сам Олланд ставил под сомнение целесообразность встречи с Путиным в Париже.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила лидерам «нормандской четверки» (Путину, Олланду и Порошенко) именно 19 октября провести ужин в Берлине.



