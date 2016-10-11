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В Генштабе РФ не строят иллюзий по поводу целей американской ПРО

11 октября 2016, 13:09 [ «АН-онлайн» ]

В Генштабе РФ не строят иллюзий по поводу целей американской ПРО
Фото pixabay.com

США ничем не подтверждают заявления о ненаправленности своей глобальной системы противоракетной обороны (ПРО), сообщил на форуме по безопасности в Пекине представитель Генштаба ВС РФ Виктор Познихир.

На самом деле, как уверен российский генерал-лейтенант, именно для Китая и России, а не террористов в арабских странах эта система представляет наибольшую угрозу. США отказываются предоставить юридические гарантии ненаправленности системы против РФ, а также блокируют российско-китайские инициативы по демилитаризации космоса. Вполне очевидно, что без их реализации в случае войны один из первых ударов ПРО может прийтись на искусственные спутники.

Познихер напомнил, как уже 8 лет назад США провели учения по уничтожению спутника на высоте 250 км противоракетой «Стандарт-3» модификации 1А. С тех пор военные технологии американцев продвинулись далеко вперёд, и очевидна угроза системы якобы противоракетной обороны НАТО для свободного использования космического пространства всеми другими странами мира. Фактически, именно развитие системы ПРО даёт американцам надежды и возможности безнаказанно нанести ядерный удар куда угодно, и окружение ею Китая и России вряд ли случайно.

По мнению Генштаба ВС РФ, противоракетный потенциал американской ПРО гораздо выше реальных угроз, если не считать таковыми именно Россию и Китай. Всего через несколько лет она возьмёт на вооружение тысячи противоракет различного класса, более 40 военных кораблей с ними будут контролировать огромные территории. Понятно, что такой масштаб контроля создаётся не против сотни тысяч полуграмотных боевиков с автоматами в Ираке и Сирии.

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