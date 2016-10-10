Владимир Путин прибыл в Стамбул

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 10 октября, прибыл в Стамбул.

В Турции президент РФ намерен принять участие в специальной сессии Мирового энергетического конгресса. Кроме того, Владимир Путин проведет две встречи - с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, передает сегодня РИА "Новости".

Отметим, что Всемирный энергетический конгресс проходит в турецком Стамбуле с 9 по 13 октября.

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