МИД Украины придумает для России что-то пожестче, чем визовый режим

Введение более жестких мер в отношении России не исключает Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом глава ведомства заявил в интервью украинскому телеканалу "112 Украина" 9 октября.

Климкин сообщил, что после изучения последствий введения визового режима с Россией Киев рассмотрит, какие именно меры и насколько жесткие надо будет принимать дальше. Что такое «более жесткие меры», Климкин не объяснил, передает ТАСС.

Ранее Павел Климкин в беседе с журналистами сказал, что украинская сторона в принципе готова к выдаче виз, но требуется сначала изучить все риски, которые могут возникнуть из-за введения визового режима с Россией.