Путин рассказал о страхе Запада перед ним

Владимир Путин рассказал, почему руководители стран Запада плохо к нему относятся. Причину этого российский лидер видит в страхах.

С таким заявлением Путин выступил в программе «Новые русские сенсации» на НТВ, отвечая на вопрос журналиста из ФРГ. Президент добавил: он такой, каким его хочет видеть российский народ.

Критика политики Владимира Путина является одной из центральных тем проходящей в настоящее время избирательной кампании в США. Российского президента в различных прегрешениях обвиняет не только известная своим негативным отношением к Путину Хиллари Клинтон, но и Дональд Трамп, которого в США некоторые считают ставленником Кремля.