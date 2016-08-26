Хиллари Клинтон раскритиковала Трампа и обвинила Путина

Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон выступила с жесткой критикой своего соперника на выборах главы Белого дома Дональда Трампа. Демократ Клинтон обвинила республиканца Трампа в расизме.

Кандидат в президенты США от Демократической партии, выступая перед избирателями в штате Невада, заявила об идеологической близости Трампа, бывшего лидера британской Партии независимости Найджела Фаража и президента РФ Владимира Путина. Выступление Хиллари Клинтон опубликовало издание The Washington Post.

По словам Клинтон, "опора Дональда Трампа на маргинальные группы, отвергающие традиционные американские ценности, — это "часть более широкой истории — растущей волны радикального национализма правого толка по всему миру". По ее мнению, "крестным отцом этого глобального стиля крайнего национализма является Владимир Путин".

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