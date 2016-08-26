Трамп и Клинтон не имеют стратегии по развитию отношений с Россией – ИноСМИ

Ни у одного из кандидатов на пост президента США нет представления, как на посту главы государства нужно выстраивать политику по отношению к Москве. Хотя тема Кремля является основной в гонке перед выборами.

Если Дональд Трамп выступает за налаживание отношений с Москвой, то его соперница Хиллари Клинтон, наоборот, выступает с резкой критикой российской политики и намерена занять противоположную позицию. Тем не менее, ни у республиканцев, ни у демократов нет четкой программы, как вести политику с Кремлем, считает издание Foreign Policy.

Корреспонденты предупреждают о том, что следующему президенту США придется решать множество существенных вопросов, которые касаются Москвы. И кандидаты должны быть готовы к их решению.

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