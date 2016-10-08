Захарова рассказала о причинах размещения С-300 в Сирии

Мария Захарова рассказала, зачем в Сирию были переброшены системы ПВО С-300.

По словам официального представителя МИД РФ, российские власти решили обезопасить сирийские аэродромы после того, как стало известно, что американцы могут провести их бомбардировку. В этом случае могли быть уничтожены находящиеся там самолеты ВКС РФ.

Ранее «АН-онлайн» писали о том, что российские С-300 будут сбивать в Сирии все неопознанные объекты. Спикер Пентагона Питер Кук, комментируя это сообщение, заявил, что Соединенные Штаты Америки обязательно предпримут ответные действия. Что это будут за меры, Кук не уточнил.