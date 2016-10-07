Пентагон ответит на размещение С-300 в Сирии

Соединенные Штаты собираются ответить на размещение российских систем ПВО С-300 на территории Сирии.

Как заявил спикер Пентагона Питер Кук, Минобороны США примет меры, которые должны обезопасить американских летчиков, выполняющих полеты в Сирии. В чем заключаются эти меры, Кук не уточнил.

Напомним, накануне представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков сообщил, что размещенные в Сирии системы С-300 будут сбивать все неопознанные объекты. Средства ПВО должны защитить военнослужащих РФ от авиационных атак. Российские военные опасаются, что может повториться инцидент, произошедший 17 сентября в районе города Дейр-эз-Зор, когда американская авиация по ошибке разбомбила позиции сирийской армии.

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