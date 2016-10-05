Рамзан Кадыров избран стал президентом Чечни в третий раз

В столице Чеченской республики состоялась инаугурация Рамзана Кадырова на пост главы региона. Торжественная церемония прошла в Государственном театрально-концертном зале. Кадыров зачитал присягу президента.

На трибуну Рамзана Кадырова пригласил спикер чеченского парламента Магомед Даудов, после чего в соответствии с конституцией Чечни Рамзан Кадыров принес присягу. Грозный 5 октября отмечает и День города, а сам Кадыров – свое 40-летие.

Выборы главы Чеченской Республики прошли в единый день голосования 18 сентября. Кандидатуру Кадыровв поддержали 97,94% избирателей при явке в 95%.

Это первые прямые выборы главы региона в истории республики и третий по счету руководящий срок Кадырова.