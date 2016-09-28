Кадыров назвал ложью информацию о чеченцах на польской границе

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал ложью информацию о чеченских беженцах, собравшихся около польской границы. Кадыров прокомментировал сообщения о беженцах из Чечни в Instagram.

Как отметил Рамзан Кадыров, даже если такие люди и есть, то они не являются беженцами - для того, чтобы их так называть, нужны причины. "Какие для этого могут быть поводы, если Чечня — самый стабильный и развивающийся регион, если такой социальной помощи и поддержки нуждающимся нет нигде, включая Европу?" - Написал глава Чечни.

По словам Кадырова, "в Европе есть тысячи чеченцев, которых туда погнали две кровавые войны, многие из них нашли своё место в жизни, стали учеными, специалистами, известными спортсменами". "Мы радуемся за них. Они не забывают своё Отечество, прославляют его...", - отметил политик.

Рамзан Кадыров призвал чеченцев, покидающих страну, подумать прежде, чем совершать этот шаг и превращаться в бомжей.

В конце августа польские СМИ сообщили, что Варшава не намерена предоставлять убежище чеченским мигрантам, разбившим лагерь у границы, так как в этом российском регионе нет войны.

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