Исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров сделал семерым чеченским спортсменам, которые представляли республику на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, по-настоящему царские подарки.

Четверо спортсменов, участвовавших в Олимпиаде, двое отстраненных, а также один, выступивший за Румынию, получили от Кадырова по автомобилю Mercedes Benz. Как сообщил и.о. главы Чечни на своей страничке в социальной сети Instagram, ребята достойно представляли многонациональный народ РФ, несмотря на колоссальное психологическое давление и произвол судей.

Политик особенно отметил упорство и самоотдачу чеченских спортсменов во время Олимпийских игр и вручил награды республики даже тем, кому не посчастливилось поучаствовать в играх.

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