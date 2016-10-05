США не поддержали осуждение обстрела российского посольства

Соединенные Штаты не осуждают обстрел российского посольства в Дамаске из миномётов, произошедший 3 октября. Так можно трактовать блокирование США в Совете безопасности ООН заявления об осуждении атаки, инициированное РФ.

Как сообщает МИД РФ, обстрел происходил из пригорода Дамаска, находящегося под контролем террористических группировок. Жертв и раненных нет, но зданию нанесён материальный ущерб.

В дипмиссии отметили, что российская делегация всегда выступала за осуждение нападений на представительства всех других стран, независимо от теплоты отношений. Однако американцы при поддержке англичан и украинцев попытались привнести в стандартный в таких случаях текст собственные трактовки и поправки, проигнорировав положения Венской конвенции. Это заставляет наших дипломатов усомниться в моральных нормах коллег.

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