Трамп: Москва не уважает руководство США
5 октября 2016, 07:46 [ «АН-онлайн» ]
Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что ситуация с Сирией возникла из-за неуважения, проявленного Москвой в адрес США. По его мнению, Россия не уважает ни действующего американского лидера, ни кандидатов на эту должность.
Выступая перед избирателями в городе Прескотт, Трамп выразил мнение, что власти России нарушили соглашение о прекращении боевых действий на территории сирийского государства из-за того, что не испытывают уважения к американскому руководству. По словам Трампа, этому нужно положить конец в кратчайшие сроки.
Напомним, Соединенные Штаты расторгли соглашение с Россией о поддержании перемирия в Сирии. В свою очередь, Москва высказалась о продолжении действий, направленных на разрешение сирийского конфликта. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил о возможности введения новых антироссийских санкций.
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