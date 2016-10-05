Кандидат в вице-президенты США Майк Пенс на дебатах со своим противником выступил с критикой позиции России в сирийском конфликте. По его словам, провокации со стороны РФ должны быть встречены силой Соединенных Штатов.

Пенс подчеркнул, что Вашингтон должен быть готов отреагировать боевыми действиями, если Россия продолжит “атаки на гражданских”. Он также добавил, что глава российского государства пытается диктовать свои условия президенту Соединенных Штатов.

Противник Пенса, Тим Кейн, также выступил с критикой в адрес России, но уже относительно конфликта в Украине. Он заявил, что санкции против РФ необходимо сохранить.

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