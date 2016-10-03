Президент Эстонии : Я могу общаться и на русском языке

Новый президент Эстонии Керсти Кальюлайд, еще не войдя в должность, заявила, что готова общаться с гражданами Эстонии и на русском языке, если кому-то так будет удобно. Керсти при этом извинилась за акцент.

Первая в истории Эстонии женщина-президент на пресс-конференции сообщила журналистам, что будет с удовольствием общаться с людьми независимо от их национальности или политических взглядов.

Кальюлайд обратила внимание собравшихся на тот факт, что ее бывшие коллегии с Ируской электростанции могут подтвердить, что она в более узком кругу может общаться на русском языке. При этом президент признала, что ее русский пока слабоват, но зато ее акцент может подтолкнуть собеседника изучать эстонский язык, передает РИА Новости.

Ранее "АН-онлайн" сообщали, что Керсти Кальюлайд стала новым президентом Эстонии. За неё проголосовал 81 депутат парламента при необходимых 68.