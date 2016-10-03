Эстонцы впервые выбрали президентом страны женщину

Президентом Эстонии большинством голосов выбрана Керсти Кальюлайд. Прежде Керсти представляла Эстонию в Европейской счетной комиссии. За президента-женщину проголосовали 81 депутатов из 101.

Выборы Кертси Кальюлайд проходили на безальтернативной основе, и ей надо было набрать для утверждения на пост не менее 68 голосов.

Кальюлайд стала кандидатом в президенты после того, как в сентябре за два тура голосования никто из претендентов на президентство не набрал более половины положенных голосов в Рийгикогу, и кандидаты отказались от участия в выборах.

В Эстонии президент страны – должность больше представительская, основные функции в руках премьер-министра.

Керсти Кальюлайд - пятый президент Эстонии и первая дама на этом посту.