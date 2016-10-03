Эстонский президент сказала, что будет править из своего дома, а не из дворца

Новый президент – новые правила. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась переезжать в президентский дворец и заявила, что останется жить в своем доме, который находится в таллинском районе Нымме.

Кальюлайд 3 октября была избрана в парламенте новым президентом Эстонии. Она – первая в истории страны женщина-президент. Также впервые президент страны отказывается переезжать в президентский дворец, что находится в столичном парке Кадриорг. Керсти заявила на брифинге в парламенте, что будет продолжать жить в таллинском районе Нымме, «у себя дома».

Полномочия нынешнего президента Томаса Хендрика Ильвеса истекают 10 октября. Хендрик Ильвес занимал этот пост в течении двух сроков и по конституции на третий срок не мог быть избран.