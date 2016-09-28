У города Кирова будет новый глава

Владимир Быков, который руководил областным центром 9 лет, переходит на работу в Законодательное собрание Кировской области. Вместе с ним кировскую Гордуму покинут еще три народных избранника.

Это Андрей Гордеев, Леонид Сандалов и Дмитрий Сергеев. Все они будут отстаивать интересы жителей области в региональном парламенте. Сегодня отставку Владимира Быкова по собственному желанию подержало большинство депутатов кировской Гордумы. С 29 сентября руководить городом будет Валерий Владыкин.

Эта новость не стала неожиданностью: на прошедшей конференции регионального отделения «Единой России» большинство членов партии проголосовали за то, чтобы Владимир Васильевич стал следующим спикером ОЗС. Поддержал эту идею и и.о. главы региона Игорь Васильев. Он выразил надежду, что работа областного правительства и парламента будут слаженной и конструктивной.

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