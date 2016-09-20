Глава Кирова станет следующим спикером областного Заксобрания?

Такое предположение высказал в эфире «Эхо Москвы в Кирове» работавший в прошлом созыве областного парламента, директор Ассоциации «Совета муниципальных образований Кировской области» Андрей Лучинин.

В эти выходные прошли выборы в Госдуму и Законодательное собрание Кировской области. На них с большим отрывом победила политическая партия «Единая Россия». Владимир Быков шел первым номером в списке «ЕР» в федеральный парламент.

По мнению Андрея Лучинина, Владимир Васильевич может отказаться от места в Госдуме, и уйти работать в Законодательное собрание Кировской области. В этом случае, вполне вероятно, что члены кировского отделения «Единой России» предложат ему занять место председателя областного парламента.

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