"Единая Россия" проголосовала за избрание Владимира Быкова новым спикером ОЗС

Вчера, 26 сентября, прошла партийная конференция кировского отделения «Единой России», на которой партия подвела итоги прошедших выборов и наметила планы на будущее. Также активно обсуждался кадровый вопрос.

Напомним: партия одержала уверенную победу на выборах в Законодательное собрание Кировской области. Теперь у «Единой России» в ОЗС будет численный перевес — 37 депутатских мандатов по итогам выборов будет предано членам этой партии. А значит, при голосовании по любому вопросу последнее слово будет за «Единой Россией».

Это позволит спокойно и конструктивно работать, а не отвлекаться на самопиар некоторых депутатов, считает глава города Кирова Владимир Быков.

Владимира Васильевича, кстати, прочат на место нового спикера Заксобрания. С этим предложением на конференции выступил и.о. губернатора Кировской области Игорь Васильев. Большинство участников конференции (103 голоса против 5) поддержали эту идею.

Также на заседании было решено предложить на пост следующего главы города Кирова заместителя председателя кировской Гордумы Валерия Владыкина.

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