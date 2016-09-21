Жириновский заступился за депутата, который не знает, зачем избирался

Владимир Жириновский заступился за только что избранного от своей партии депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, который вместо интервью предложил журналистам всё сочинить за него.

Прошедший по партийному списку 21-летний футболист Виктор Сысоев на вопрос о программе и целях избрания ответил, что не может ничего ответить, и предложил придумать что-нибудь самим. Чем вызвал недоумение публики и стал объектом насмешек после публикации таких слов.

Лидер ЛДПР объяснил, что Сысоев не только самый молодой депутат Санкт-Петербурга, но и средний возраст его коллег по партии гораздо больше - около 38 лет. Мол, он никогда не давал интервью, потому не знал, что говорить. А в Заксобрании будет отвечать за работу с молодёжью, досуг и спорт, в чём ему обязательно помогут старшие, более опытные товарищи. Как утверждает Жириновский, в ЛДПР пока якобы не бывало, чтобы депутат не справлялся со своими обязанностями, поэтому рано судить молодого футболиста по первым шагам и словам.

Кроме Сысоева в Заксобрании будет работать и его мать, шестикратная олимпийская чемпионка Любовь Егорова, избранная по одномандатному округу.

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