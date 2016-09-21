Мурманский депутат вместо пули в лоб получил мандат от ЕР

Мандат депутата Мурманской областной думы от «Единой России» вместо предпочитаемой раньше пули в лоб получил Владимир Ахрамейко. На минувших выборах за него проголосовали 43,85 процента избирателей.

Несколько ранее политик был исключён из партии «Справедливая Россия» после жёстких высказываний в адрес одного государственного телеканала. До того момента Ахрамейко был известен заявлением, что лучше пустит себе пулю в лоб, чем войдёт в список единороссов. Однако громкие слова 74-летний законодатель забыл после участия и победы в праймериз партии власти.

Кроме Мурманской области, 18 сентября состоялись выборы ещё в 38 региональных законодательных собраниях страны. В одномандатных округах практически везде выиграли выдвиженцы от «Единой России». Например, в Кировской области единственным победившим одномандатником не от партии власти оказался недавний руководитель ее реготделения Василий Сураев, баллотировавшийся от справороссов.

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