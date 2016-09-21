Владимир Маркин подал рапорт об отставке из СКР

Официальный представитель Следственного комитета РФ, генерал-майор юстиции Владимир Маркин подал рапорт об отставке из ведомства, в котором проработал более девяти лет, с 2007 года, с момента его основания.

Маркин подал рапорт об увольнении по собственному желанию. Глава СКР Александр Бастрыкин с пониманием отнесся к просьбе сотрудника. Владимир Маркин опроверг все слухи об его увольнении, появлявшиеся ранее в прессе. Он отметил, что версия об его уходе в связи с достижением предельного возраста неверна. В СКР на его должности предельный возраст - 65 лет. Маркин пока не сообщил, чем будет заниматься, но сказал, что хочет сменить сферу деятельности.

Генерал-майор юстиции в Следкоме руководил управлением взаимодействия со средствами массовой информации. По образованию Владимир Маркин журналист. Он подчеркнул, что вместе со своей командой выстроил информационную политику в СКР. По словам Маркина, все что мог, он на этом посту сделал, и настало время попробовать себя в другом деле. По этой причине Маркин и уходит.

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Маркин отказался ответить на вопрос об отставке из СКР.

Маркин покидает должность официального представителя СКР из-за "достижения предельно возможного возраста для пребывания на посту госслужащего".