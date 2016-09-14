Стало известно, почему Маркин ушел из СКР

Владимир Маркин покидает должность официального представителя Следственного комитета России из-за "достижения предельно возможного возраста для пребывания на посту госслужащего".

Об этом сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на собственные источники.

Также телеканал отметил, что сроки полномочий Маркина на этом посту не будут продлеваться. В ноябре Владимир Маркин отметит 60-летний юбилей.

Следующая работа генерал-майора юстиции не будет связана с его нынешней сферой деятельности, сообщает ТАСС. Источник агентства пояснил, что Маркин уже "получил другое предложение, где сможет решать не менее масштабные и ответственные задачи".