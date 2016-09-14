Владимир Маркин отказался ответить на вопрос об отставке из СКР

Генерал-майор юстиции Владимир Маркин отказался ответить на вопрос об отставке из Следственного комитета РФ.

Ранее в среду, 14 сентября, появилась информация источника издания Лайф.ру о том, что Владимир Маркин уходит в отставку с должности официального представителя Следственного комитета России - руководителя Управления взаимодействия со СМИ Следкома.

Генерал-майор юстиции сказал, что пока не дает никаких комментариев, - передает РИА Новости.

По данным Лайф.ру, "разговор о том, что официальный представитель Следкома собирается уйти из ведомства, был еще год назад".

По информации радиостанции "Эхо Москвы", в пресс-службе СКР сообщили, что у них нет такой информации, а Владимир Маркин в настоящее время находится на совещании.

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