Штайнмайер высказался о переговорах США и России по Сирии

В субботу, 10 сентября, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался о переговорах России и Соединенных Штатов Америки по поводу Сирии, которые состоялись в Женеве.

По мнению Штайнмайера, соглашение, заключенное между РФ и США по Сирии, открывает большие возможности для продолжения переговоров в Женеве, передает сегодня ТАСС. Министр иностранных дел Германии также призвал стороны конфликта в САР соблюдать обозначенные российской и американской стороной договоренности.

Ранее сегодня стало известно, что Джон Керри и Сергей Лавров пришли к соглашению по ситуации в Сирии после четырнадцатичасовых переговоров.