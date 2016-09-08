СМИ: в беседе Медведева и Обамы не было конструктива

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама поговорили в рамках Восточноазиатского саммита (ВАС), однако не обсуждали ничего конкретного.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации.

Собеседник агентства отметил, что политики обменялись рукопожатием и парой фраз.

Торжественный прием состоялся во Вьентьяне (Лаос) за день до открытия там Восточноазиатского саммита. Россию на мероприятии представляет глава правительства Дмитрий Медведев.

Глава кабмина провел встречу со своим новозеландским коллегой Джоном Ки. Главы правительств двух стран поздоровались на английском языке при журналистах, однако основная беседа продолжилась за закрытыми для прессы дверями.