Лидер Филиппин Родриго Дуэрте выступил с официальным заявлением. Он сообщил, что сожалеет о том, что столь резко выскался против президента США Барака Обамы.

Он подчеркнул, что его комментарии были истолкованы как личный выпад против главы американского государства.

Местные СМИ сообщают, что президенты решили перенести встречу на более поздний срок.

В заявлении филиппинского президента Дуэрте также говорится, что стороны обязательно сгладят все противоречия, которые вытекают из национальных приоритетов и представлений.

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