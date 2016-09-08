Дмитрий Медведев провел встречу с премьером Новой Зеландии

Глава кабинета министров РФ Дмитрий Медведев принимает участие в Восточноазиатском саммите, в рамках которого он встретился со своим новозеландским коллегой Джоном Ки.

Главы правительств двух стран поздоровались на английском языке при журналистах, однако основная беседа продолжилась за закрытыми для прессы дверями.

Ранее сообщалось, что премьер-министры поговорят о торгово-экономических связях РФ и Новой Зеландии. То, что Новая Зеландия не присоединилась к санкциям против России, дает возможность расширить экономические контакты.

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