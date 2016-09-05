Путин посетит Самарканд, чтобы почтить память Ислама Каримова

Владимир Путин, не нашедший времени прибыть на похороны Ислама Каримова из-за очень плотного графика, сообщил на пресс-конференции по итогам саммита G20, что 6 сентября совершит частную поездку в Самарканд.



«Я завтра обязательно заеду, чтобы поклониться его памяти [Ислама Каримова]», — сказал Путин, ответив, как много тот сделал для Узбекистана как независимого государства, сохранив стабильность в стране. Путин вспомнил, как Ислам Каримов всегда по-доброму относился к нему.

«У нас были очень добрые отношения. Он постарше, ко мне всегда по имени и на ты обращался», — отметил Путин.



Ислам Каримов, скончавшийся на 78-м году жизни, похоронен на кладбище Шахи-Зинда, где покоятся его родители. Старшая дочь Каримова – Гульнара - не присутствовала на похоронах, в последний путь его провожали жена Татьяна Акбаровна и младшая дочь Лола.



