Путин тапками успокоил журналистов, не поделивших микрофон

На пресс-конференции президента России Владимира Путина по итогам саммита "Большой двадцатки" в китайском Ханчжоу журналисты не поделили микрофон: сотрудники прессы не могли определиться, кто первый задаст главе государства вопрос.

Журналисты начали выхватывать микрофон друг у друга, и вдруг Владимир Путин пошутил: "Кто первый встал, того и тапочки".

После этого небольшого забавного инцидента глава государства продолжил отвечать на вопросы.

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