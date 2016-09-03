Путин: вопрос территориальной принадлежности Крыма исторически закрыт

Российский лидер в очередной раз высказал свое мнение относительно вопроса о территориальной принадлежности Крыма, который был присоединен к Российской Федерации после референдума на полуострове.

Как подчеркнул Владимир Путин, вопрос о территории Крыма, который находится в составе России, больше не должен обсуждаться. После того как крымчане выразили свою волю на референдуме, решение о воссоединении с Российской Федерацией было принято окончательно.

По словам президента РФ, никакого возврата к прежнему положению дел быть не должно. Ведь 95% жителей Крыма отдали свой голос за воссоединение с Россией.

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