Путин рассказал о позиции России в отношении ядерной программы КНДР

Российский лидер выразил официальную позицию по поводу распространения оружия массового поражения. В частности, Россия призывает КНДР действовать в соответствии с решениями Организации Объединенных Наций.

На Восточном экономическом форуме Владимир Путин затронул тему ядерной программы КНДР, выразив категорический протест против неё, но тем не менее напомнил, что действовать в переговорах с Пхеньянем нужно очень осторожно, чтобы не создавать возможность провокации. Руководство Северной Кореи не должно испытать необходимость защищать собственную национальную безопасность, считает российский лидер.

По словам Владимира Путина, Россия в свою очередь приложит все усилия, чтобы возобновить переговорный процесс с КНДР и вывести ситуацию из критического состояния.

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