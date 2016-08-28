Немецкий политик рассказал, чем Обама насолил Путину

Известный немецкий политик Грегор Гизи в ходе подробного интервью раскритиковал политику Европы и США, перечислив основные политические шаги, которых делать в отношении России вообще не стоило.

Грегор Гизи, когда-то возглавлявший фракцию "Левой партии" в бундестаге, в политике много лет и отлично знает европейскую и американскую «кухни», поэтому ему не составило труда перечислить то, чего Европе делать не нужно было вообще: бомбить Югославию, создавать американские ПРО в Восточной Европе и принимать Украину в НАТО.

Особо Гизи остановился на антироссийских санкциях, сказав, что они «ударяют по Германии сильнее, чем по России» и эти санкции вообще принимать не стоило: после отделения Косово против Германии никаких санкций не вводилось, а ведь это отделение противоречит международному праву…

Главная ошибка Запада – это шаги, которые противоречат интересам России, и по мнению политика, последствия этих шагов еще скажутся.

Не смог политик обойти вниманием и политику Барака Обамы, назвав ее безрассудной. «Президенту США не следовало называть Россию «региональной державой» - сказал Гизи. Назвав Путина «борцом с тигриной хваткой», немецкий политик сделал вывод, что подобные вещи Обаме Путину говорить не надо было…