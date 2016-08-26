Рогозин: «Россия – кулак в горле Запада»

Санкции против России не могут иметь временного характера, поскольку она сама своим существованием Западу как кулак в горле со своей независимостью и огромной богатой территорией, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Выступая сегодня на торжествах в честь столетнего юбилея завода им. Василия Дегтярева, Рогозин отметил, что время, в которое мы живём, трудно назвать мирным. Да и само мировое сообщество полно дипломатического шантажа, жестокой борьбы за ресурсы и двойных стандартов. Поэтому только сила и надёжность российского оружия, только стойкость русского духа позволяют нашей стране выстоять в агрессивной международной среде. Запад будет искать любой удобный повод помешать России на её пути к восстановлению военно-экономической мощи и суверенитета, и этого не надо бояться – надо быть готовыми.

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