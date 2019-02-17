Голодание россиян как новый национальный проект

В поздние советские времена, когда дорожал национальный продукт номер один – водка пшеничная, народ вспоминал бородатый анекдот про папу-пьяницу и его голодных детей: «Папа, папа – водка подорожала! Теперь ты будешь меньше пить? Нет, дети, теперь вы будете меньше есть!». И действительно, раз денег в стране все меньше и меньше, и даже правящие сословия вынуждены себя ограничивать в покупках, то и народ должен разделить тяготы и лишения, переносимые представителями власти.

Подготовкой почвы для такого сложного народного решения денно и нощно занимаются спикеры разного калибра. Начало положили регионалы. Экс-министр труда Саратовской области Наталья Соколова поделилась своей информацией, что прожить на 3500 рублей в месяц не просто, а очень просто: «макарошки стоят одинаково». Сенатор от партизанской Брянщины Екатерина Лахова выяснила, что лишения и голод просветляют голову. Глава Липецкой области Артамонов провел экономический ликбез для студентов: «Если вас не устраивают цены, это вы мало зарабатываете, а не цены высокие».

Когда почва была регионально унавожена, в ход пошли орудия пока не главного, но крупного калибра. Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) устами своего руководителя Анны Поповой вынесла приговор россиянам: «разжирели». Видимо, имея в виду повальное захребетничество наших граждан сытно и покойно живущих на шее родного государства.

Скинуть их с шеи – достойная задача для профессионала в сфере благополучия человека Анны Поповой. Вот в Японии, к примеру, действует "Метабо-закон", согласно которому каждый житель страны в возрасте от 40 до 75 лет должен ежегодно проходить обязательный замер талии. Мужчинам по этому закону полагается иметь талию около 90 сантиметров в окружности, а женщинам — около 80. Если шире – харакири! А в передовой Новой Зеландии вообще гражданства толстым не дадут. Они, мол, непосильное финансовое бремя для здравоохранения страны овец.

Как водится, самые передовые примеры надо немедленно перенести на российскую почву. Не удивительно, если в ближайшее время Госдума примет закон: по ограничение количества еды на российскую душу, ограничению в бесплатном лечении лиц с избыточным весом и повышению с них подоходного налога, скажем, процентов на 20.

Можно придумать еще массу передовых законотворческих мер по снижению веса граждан. Например, излишне полных может задерживать полиция и сразу отправлять на 15 суток административного ареста за оскорбление чувств худых. А если еще и 15 суток не кормить, то вообще все замечательно. По телевизору запустить постоянную социальную рекламу: «Съел лишний кусок – помог мировой закулисе!». Изрядно похудевший за последние годы певец политического экрана Владимир Соловьев будет вести еще одну программу «Жри меньше». В школе и институте обязательным экзаменом станет диета по Брэггу. Минкульт отстегнет миллиард на фильм Федора Бондарчука: «Умри как худой».

Нет, конечно, обжорство никого никогда не красило. Скорее наоборот. И нельзя не согласиться с Анной Поповой, что «мы есть то, что мы едим», а, следовательно, продукты должны быть как минимум безопасными, без всякой отравы, химии и пальмового масла. Трудно спорить и с тем, что здоровый образ жизни – штука не только полезная, но и приятная. А спорт при разумных нагрузках только продлевает жизнь.

Но как всегда под здравыми лозунгами таится вполне себе конкретный чёрт в деталях. Позволить себе нормальные продукты, абонемент в бассейн или фитнес, спортивную экипировку приличного класса и т.д. могут себе далеко не все. Остальные едят макарошки, налегают на хлеб со спреем, покупают самую дешевую колбасу без мяса, пьют не настоящее молоко, жрут гамбургеры. И от такой еды, естественно, ползут вширь. Быть здоровым и поджарым стало дорого.

А так как общее число материальных благ в стране вполне укладывается в закон сохранения, описанный еще Михайло Ломоносовым: «где убудет несколько материи, то умножится в другом месте...», то если наверху попробуют ограничить свой аппетит на воровство, новые яхты, пятиуровневые квартиры и прочие золотые унитазы, то, глядишь, и народу что-то останется. Но пока диалог сословий напоминает тот самый анекдот: «Товарищ народ, теперь ты должен будешь меньше есть! Аминь!».