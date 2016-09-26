Андрей Аршавин пообещал побрить наголо блогера из Казахстана

Футболист Андрей Аршавин никому не угрожает: он просит казахстанского блогера и автора проекта «Наш Футбол.kz» Петра Воликова выполнить обещанное: побриться наголо, если Аршавин забьет 8 голов - Аршавин забил…

Если блогер не сдержит свое обещание, Аршавин поможет ему «остаться мужиком» и побреет его собственноручно. Спортсмен заявил об этом в видеообращении на KAIRAT-TV.

Восьмой гол футболист алма-атинского «Кайрата» Андрей Аршавин забил накануне в матче 28-го тура чемпионата Казахстана с «Актобе». Этот гол стал еще и единственным во встрече. Аршавин тут же сообщил об этом блогеру и пообещал, что готов, если понадобится, встретиться с ним лично и побрить его.