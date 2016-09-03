В первом квартале 2016 года китайский производитель Huawei вышел на третье место крупнейшего поставщика смартфонов в мире, уступив Samsung и Apple. На гаджет-шоу в Берлине (IFA) Huawei презентовал линейку Nova.

Nova – это два смартфона для "середнячков": 5-дюймовый Nova и Nova plus с экраном 5,5". Обтекаемые формы гаджетов, металлические задние крышки, слегка изогнутое по краям стекло (2.5D, и при падении не бьется) – все это делает новинки не менее привлекательными, чем флагманская модель P9.

Все устройства располагают 8-ядерными чипами Snapdragon 625, экранами Full HD, портами USB Type-C, 3 ГБ оперативной памяти, флеш-накопителем на 32 ГБ, сканером отпечатков пальцев, 8-мегапиксельными фронтальными камерами и поддержкой двух SIM-карт. Nova будет продаваться за 399 евро, а Nova plus — за 429 евро.

Флагманский планшет MediaPad M3 от Huawei обладает широкими мультимедийными функциями и облачен в цельнометаллический корпус. При этом: экран в 8,4 дюйма, чип Kirin 950 и батарея на 5100 мА*ч (!). Стандартный MediaPad M3 (32 ГБ) будет стоить 349 евро (только Wi-Fi) и 399 евро (LTE), премиальная модель (64 ГБ) обойдется в 399 евро (Wi-Fi) и 449 евро (LTE). В России новинки появятся после 26 сентября, передает vesti.ru.







