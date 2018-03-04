Собянин об уборке снега в Москве: трагедии нет, но проблемы есть
4 марта 2018, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]
Сергей Собянин посетовал в личном блоге, что рекордные осадки в феврале и марте затруднили вывоз и утилизацию снега с улиц. По его словам, создать в короткие сроки достаточно снегоплавильных мощностей нереально.
"Никакой трагедии, конечно, не произойдет. Город будет функционировать в нормальном режиме, тем не менее, очевидно, что проблемы с вывозом снега будут", — написал Собянин. Глава города подчеркнул, что к расчистке привлечены специализированные дорожные и уборочные службы, а также крупные коммунальные предприятия. Коммунальщики в первую очередь очистят от последствий снегопада проезжую часть, а затем приступят к уборке пешеходных пространств и парковок, сообщил мэр.
МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение для жителей столицы из-за неблагоприятных погодных условий. Спасатели призвали жителей столицы соблюдать меры предосторожности.
Из-за неблагоприятных погодных условий и сильного снегопада столичные аэропорты вынуждены задерживать или отменять рейсы.
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