Собянин об уборке снега в Москве: трагедии нет, но проблемы есть

Сергей Собянин посетовал в личном блоге, что рекордные осадки в феврале и марте затруднили вывоз и утилизацию снега с улиц. По его словам, создать в короткие сроки достаточно снегоплавильных мощностей нереально.

"Никакой трагедии, конечно, не произойдет. Город будет функционировать в нормальном режиме, тем не менее, очевидно, что проблемы с вывозом снега будут", — написал Собянин. Глава города подчеркнул, что к расчистке привлечены специализированные дорожные и уборочные службы, а также крупные коммунальные предприятия. Коммунальщики в первую очередь очистят от последствий снегопада проезжую часть, а затем приступят к уборке пешеходных пространств и парковок, сообщил мэр.

МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение для жителей столицы из-за неблагоприятных погодных условий. Спасатели призвали жителей столицы соблюдать меры предосторожности.

Из-за неблагоприятных погодных условий и сильного снегопада столичные аэропорты вынуждены задерживать или отменять рейсы.