В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за метели
3 марта 2018, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]
На Москву надвигается снежная буря. МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение для жителей столицы из-за неблагоприятных погодных условий.
По прогнозом метеорологов, в связи с выходом южного циклона в течение суток 4 марта 2018 года в Москве ожидается сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах, ветер с порывами до 15 метров в секунду. Спасатели призвали жителей столицы соблюдать меры предосторожности, а водителей автомобилей быть предельно бдительными и внимательными на дорогах.
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