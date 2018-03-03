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В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за метели

3 марта 2018, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за метели
фото: pixabay.com

На Москву надвигается снежная буря. МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение для жителей столицы из-за неблагоприятных погодных условий.

По прогнозом метеорологов, в связи с выходом южного циклона в течение суток 4 марта 2018 года в Москве ожидается сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах, ветер с порывами до 15 метров в секунду. Спасатели призвали жителей столицы соблюдать меры предосторожности,  а водителей автомобилей быть предельно бдительными и внимательными на дорогах.

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Сын одного из самых любимых актеров российских зрителей Евгения Леонова рассказал, как его отец страдал перед кончиной. Андрей Леонов сообщил о состоянии артиста после обширного инфаркта в конце 1980-х.

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В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за метели

В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за метели

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Средняя зарплата федеральных чиновников 2017 году выросла на 2,7% и составила 118,8 тысячи рублей, сообщил Росстат. Быстрее всего зарплаты росли у сотрудников Федерального казначейства, СКР и Росреестра.

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Сбежавшие из Восточной Гуты дети рассказали о зверствах боевиков

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Источник: утечку по "Сармату" в 2007 году делали специально для США

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По мнению ученых, инопланетные расы на протяжении длительного времени пытаются связаться с Землей. Тем не менее, человечество по-прежнему не может услышать их из-за несовершенных земных технологий.

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Женщины раздеваются с приходом весны, а Лолита разулась и сняла видео

Женщины раздеваются с приходом весны, а Лолита разулась и сняла видео

Многие представительницы прекрасного пола предпочитают с наступлением мартовских дней раздеваться, а певица Лолита Милявская предпочла разуться и пройтись босиком по снегу.

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Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

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Минобороны России: США создали в Сирии зону для перевооружения террористов

Минобороны России: США создали в Сирии зону для перевооружения террористов

Замминистра обороны Российской Федерации Александр Фомин сделал в субботу, 3 марта, важное заявление. По его словам, неподалеку от населенного пункта Эт-Танф США создали особую зону для террористов.

//Общество

Самолеты ВКС РФ перехватили 5 иностранных самолетов за неделю

Самолеты ВКС РФ перехватили 5 иностранных самолетов за неделю

Самолеты Военно-космических сил России пять раз за неделю поднимались в воздух для перехвата иностранных военных самолетов у российских границ их сопровождения дежурными силами ПВО.

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Постпред Казахстана при ООН подписал Договор о запрещении ядерного оружия

Постпред Казахстана при ООН подписал Договор о запрещении ядерного оружия

В пресс-службе МИД Казахстана в субботу, 3 марта, сообщили, что республика подписала Договор о запрещении ядерного оружия. Согласно последней информации, официальная церемония уже состоялась.

//Общество

В Совфеде предлагают убрать страховку из квитанций на оплату ЖКХ

В Совфеде предлагают убрать страховку из квитанций на оплату ЖКХ

Первый заместитель председателя Комитета Совета федерации по экономической политике Алексей Майоров предложил убрать из квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг навязанную «социальную» страховку.

//Расследования

Более миллиона рублей изъяли в ходе обысков у главы отдела дагестанской таможни

Более миллиона рублей изъяли в ходе обысков у главы отдела дагестанской таможни

У начальника Магарамкентского поста дагестанской таможни в ходе обысков обнаружили около миллиона рублей и средства в долларах. Об этом сообщили в субботу, 3 марта, в Южном СУ на транспорте СК РФ.

//Общество

Утверждены правила предоставления образовательных кредитов в России

Утверждены правила предоставления образовательных кредитов в России

В России сегодня утвердили правила предоставления образовательных кредитов. Согласно последней информации, соответствующий документ уже опубликован на официальном сайте кабинета министров.

//Шоу-бизнес

Ирина Виторган рассказала о своей беременности в 55 лет и назвала имя дочери

Ирина Виторган рассказала о своей беременности в 55 лет и назвала имя дочери

Супруга Эммануила Виторгана Ирина рассказала о рождении дочери, а также обнародовала ее имя. Согласно последним данным, 55-летняя жена актера впервые стала матерью 26 февраля текущего года.

//Культура

Сын актера Евгения Леонова рассказал о страданиях отца перед кончиной

Сын актера Евгения Леонова рассказал о страданиях отца перед кончиной

Сын одного из самых любимых актеров российских зрителей Евгения Леонова рассказал, как его отец страдал перед кончиной. Андрей Леонов сообщил о состоянии артиста после обширного инфаркта в конце 1980-х.

//Общество

В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за метели

В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за метели

На Москву надвигается снежная буря. МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение для жителей столицы из-за неблагоприятных погодных условий. Спасатели призвали жителей столицы соблюдать меры предосторожности.

//Шоу-бизнес

Никита Пресняков попросил не причислять его к "тусовке" своих родственников

Никита Пресняков попросил не причислять его к "тусовке" своих родственников

Пресняков-младший заявил, что он поддерживает другую субкультуру, нежели его родственники и просит поклонников творчества его родителей и бабушки не давать ему ценных советов.

//Политика

Трамп пригрозил Европе введением налога на ввоз автомобилей

Трамп пригрозил Европе введением налога на ввоз автомобилей

Дональд Трамп сообщил, что в случае если власти европейских стран будут продолжать ухудшать условия деятельности американских компаний на рынке Евросоюза, то США введут налог на автомобили из Европы.

//Политика

Пушков: РФ не собирается решать проблемы украинской экономики за свой счет

Пушков: РФ не собирается решать проблемы украинской экономики за свой счет

США с их угрозами и санкциями в адрес России не следует призывать Москву продолжить поставки газа Украине, считает Алексей Пушков. Россия не станет решать экономические проблемы Украины за свой счет.

//Экономика

Стала известна средняя зарплата федерального чиновника в России

Стала известна средняя зарплата федерального чиновника в России

Средняя зарплата федеральных чиновников 2017 году выросла на 2,7% и составила 118,8 тысячи рублей, сообщил Росстат. Быстрее всего зарплаты росли у сотрудников Федерального казначейства, СКР и Росреестра.

//Общество

Даже дети олигархов завидуют шикарной жизни наследников экс-мэра Химок

Даже дети олигархов завидуют шикарной жизни наследников экс-мэра Химок

Даже дети олигархов готовы позавидовать роскошной жизни наследников экс-чиновника. Дочь и сын бывшего мэра Химок Владимира Стрельченко бьют все рекорды «жизни на широкую ногу».

//В мире

Петр Порошенко утвердил и засекретил положение о Силах спецопераций ВС Украины

Петр Порошенко утвердил и засекретил положение о Силах спецопераций ВС Украины

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил положение о Силах специальных операций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Положение засекречено.

//Спорт

Медведева показала, как спортсмены прятали российский флаг

Медведева показала, как спортсмены прятали российский флаг

Серебряный призер в женском одиночном катании на Олимпиаде-2018 Евгения Медведева раскрыла истинное предназначение пришитого к куртке белого шарфа. Она показала видео, как отстегивает белый шарф, а под ним российский флаг.

//Новости Гнездо.ру

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//Наука

Хокинг рассказал, что было до образования Вселенной

Хокинг рассказал, что было до образования Вселенной

Известный британский физик Стивен Хокинг ответил на мучивший миллионы людей вопрос о том, что же было до появления Вселенной. Участвуя в программе StarTalk, знаменитый ученый заявил, что до Большого Взрыва ничего не было.

//Метеоновости

Видео, как сахалинцы ныряют в снег прямо из окон многоэтажки

Видео, как сахалинцы ныряют в снег прямо из окон многоэтажки

В Интернете опубликована интересная видеоподборка, посвященная жителям Сахалина, которые оказались под ударом мощного циклона. Населенные пункты были буквально покрыты огромными сугробами, а снег шел без остановки.

//Общество

Учеными найден рецептор, который отвечает за развитие депрессии

Учеными найден рецептор, который отвечает за развитие депрессии

Далеко не у всех людей обычный стресс перерастает в депрессию. Ученые установили, что склонность к расстройствам психики определяется наличием в организме человека «рецептора-сироты».

//Политика

Волкер считает, что ДНР и ЛНР должны быть ликвидированы

Волкер считает, что ДНР и ЛНР должны быть ликвидированы

Спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что ЛНР и ДНР в Донбассе должны быть ликвидированы. Столь громкое заявление он сделал во время обсуждения украинского конфликта в аналитическом центре Hudson Institute.

//Культура

Иван Охлобыстин опубликовал кадры новых серий «Простоквашино»

Иван Охлобыстин опубликовал кадры новых серий «Простоквашино»

Актер и бывший священник Иван Охлобыстин опубликовал в Instagram фрагмент новой версии мультфильма «Трое из Простоквашино». На записи герои обсуждают число подписчиков и называют друг друга хипстерами.

//Политика

В доктрине США больше агрессии, чем в речи Путина, считает французский эксперт

В доктрине США больше агрессии, чем в речи Путина, считает французский эксперт

Французский эксперт в области геополитики Жан-Бернар Пинатель не оценкой западных СМИ, которые посчитали обращение Владимира Путина к Федеральному собранию излишне милитаристским.

//Армия

Источник: Россия завершила испытания ядерной энергоустановки для крылатых ракет

Источник: Россия завершила испытания ядерной энергоустановки для крылатых ракет

Россия завершила испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатых ракет и автономных подводных аппаратов. Об этом сообщил военно-дипломатический источник.

//Шоу-бизнес

"Женщиной без гордости" назвала Пелагею блогерша Лена Миро

"Женщиной без гордости" назвала Пелагею блогерша Лена Миро

В Сети немало шума наделали сообщения о том, что мужа Пелагеи застукали с эффектной брюнеткой. Известная блогерша Лена Миро не смогла пройти мимо щекотливой темы, на назвала Пелагею «женщиной без гордости».

//Политика

Полторак перечислил страны, готовые послать миротворцев в Донбасс

Полторак перечислил страны, готовые послать миротворцев в Донбасс

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на сегодня уже есть страны, которые готовы принять участие в миротворческой миссии в Донбассе, сообщается на сайте ведомства.

//Политика

Сбежавшие из Восточной Гуты дети рассказали о зверствах боевиков

Сбежавшие из Восточной Гуты дети рассказали о зверствах боевиков

В Сирии банды террористов продолжают удерживать мирное население Восточной Гуты, не давая пройти через гуманитарный коридор, организованный РФ. Мальчик и девочка смогли убежать и добраться до сирийских военнослужащих.

//В мире

Дональд Трамп сел на диету по настоянию врача

Дональд Трамп сел на диету по настоянию врача

Дональд Трамп перешел на более правильное питание по рекомендации своего лечащего врача. Рони Джексон посоветовал ему употреблять меньше жиров и углеводов, а также регулярно выполнять упражнения.

//Общество

В Госдуме хотят вернуть медработников в школы

В Госдуме хотят вернуть медработников в школы

В Государственной Думе готовят изменения законодательства, закрепляющие понятие «школьной медицины» и предусматривающие, в частности, возвращение в школы медицинских работников.

//Армия

Источник: утечку по "Сармату" в 2007 году делали специально для США

Источник: утечку по "Сармату" в 2007 году делали специально для США

Еще в 2007 году специально для американцев была сделана утечка по стратегическому ракетному комплексу "Сармат". А вот разработка крылатой ракеты с ядерной установкой держалась в строгой тайне.

//live

«После послания Путина у людей нашей страны исчез страх!»

«После послания Путина у людей нашей страны исчез страх!»

2 марта художник-модельер Вячеслав Зайцев отпраздновал 80-летие, с чем мы его и поздравили. Несмотря на творческую, «сугубо гражданскую» профессию, он внимательно следит за политическими событиями и живет жизнью страны...

//Непознанное

Учёные: инопланетяне не могут связаться с нами из-за несовершенства технологий

Учёные: инопланетяне не могут связаться с нами из-за несовершенства технологий

По мнению ученых, инопланетные расы на протяжении длительного времени пытаются связаться с Землей. Тем не менее, человечество по-прежнему не может услышать их из-за несовершенных земных технологий.

//Шоу-бизнес

Женщины раздеваются с приходом весны, а Лолита разулась и сняла видео

Женщины раздеваются с приходом весны, а Лолита разулась и сняла видео

Многие представительницы прекрасного пола предпочитают с наступлением мартовских дней раздеваться, а певица Лолита Милявская предпочла разуться и пройтись босиком по снегу.

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