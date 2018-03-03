В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за метели

На Москву надвигается снежная буря. МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение для жителей столицы из-за неблагоприятных погодных условий.

По прогнозом метеорологов, в связи с выходом южного циклона в течение суток 4 марта 2018 года в Москве ожидается сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах, ветер с порывами до 15 метров в секунду. Спасатели призвали жителей столицы соблюдать меры предосторожности, а водителей автомобилей быть предельно бдительными и внимательными на дорогах.