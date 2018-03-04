Аэропорты столицы задерживают и отменяют рейсы из-за метели

Из-за неблагоприятных погодных условий и сильного снегопада столичные аэропорты вынуждены задерживать или отменять рейсы.

По данным сервиса «Яндекс. Расписания» на 9:45, в аэропортах Москвы отменено и задержано 53 рейса.

Аэропорт Внуково: 2 рейса задержано, 2 отменено.

Аэропорт Домодедово: 9 рейсов задержано, 14 отменено.

Аэропорт Шереметьево: задержано 26 рейсов.

Вчера, 3 марта, МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с метелью и сильным снегопадом в столичном регионе.