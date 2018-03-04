Аэропорты столицы задерживают и отменяют рейсы из-за метели
4 марта 2018, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]
Из-за неблагоприятных погодных условий и сильного снегопада столичные аэропорты вынуждены задерживать или отменять рейсы.
По данным сервиса «Яндекс. Расписания» на 9:45, в аэропортах Москвы отменено и задержано 53 рейса.
Аэропорт Внуково: 2 рейса задержано, 2 отменено.
Аэропорт Домодедово: 9 рейсов задержано, 14 отменено.
Аэропорт Шереметьево: задержано 26 рейсов.
Вчера, 3 марта, МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с метелью и сильным снегопадом в столичном регионе.
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