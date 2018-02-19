Москвичей предупреждают о росте атмосферного давления
19 февраля 2018, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]
Самое высокое за февраль атмосферное давление на фоне сильных морозов ожидается в Москве на этой неделе. Во всем виноват антициклон из Арктики. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
К пятнице, 23 февраля, атмосферное давление в столице подскочет до 760 мм ртутного столба, что примерно на 13-14 единиц выше нормы. Рост давления в столице продолжится и в субботу.
Самым высоким атмосферное давление в Москве 23 февраля было в 1976 года, оно превысило 772 миллиметра ртутного столба.
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