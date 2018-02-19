Москвичей предупреждают о росте атмосферного давления

Самое высокое за февраль атмосферное давление на фоне сильных морозов ожидается в Москве на этой неделе. Во всем виноват антициклон из Арктики. Об этом сообщает портал «Метеоновости». Синоптики рассказали, когда москвичам ждать весны

К пятнице, 23 февраля, атмосферное давление в столице подскочет до 760 мм ртутного столба, что примерно на 13-14 единиц выше нормы. Рост давления в столице продолжится и в субботу.

Самым высоким атмосферное давление в Москве 23 февраля было в 1976 года, оно превысило 772 миллиметра ртутного столба.