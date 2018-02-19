День защитника Отечества может стать самым холодным днем за зиму в Москве

Синоптики выпустили в понедельник сообщение, которое может расстроить многих жителей Москвы. Дело в том, что грядущий День защитника Отечества может стать самым холодным днем с начала текущей зимы.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что в ночное время столбик термометра может опуститься в городе до минус 25 градусов по Цельсию.

Не исключено, что днем температура в Москве будет составлять минус 11 – минус 16 градусов, передает РИА "Новости" Метеорологи рекомендуют в праздник одеваться как можно теплее, не забывать о шарфах и шапках и, конечно, наслаждаться последними неделями настоящей зимы.