Глава Гидрометцентра назвал две верные приметы о погоде

Специалисты провели исследования и выяснили, что не существует статистически значимых примет о погоде, которые бы оправдывались, заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. Исключение составляют только две приметы.

"Очень красная рябина к суровой зиме — да ничего подобного! Холодная зима и очень жаркое лето — тоже ничего подобного. Ну и так далее: курочка попила водичку в мартовский день и будет какое-то там лето — не оправдывается, и все тут. Ну никакой связи нет!", - отметил Вильфанд, цитирует его "Интерфакс".

Но две приметы, по его словам, верны. То, что ласточки, летающие низко, указывают на вероятный дождь - совершенно правильно. Объясняется это довольно просто: перед дождем в атмосфере увеличивается концентрация водяного пара, и у мошек, которыми питаются ласточки, намокают крылья.

Вторая "работающая" примета гласит, что необычно белый цвет солнца на закате свидетельствует о скорой смене погоды. Объясняется это явление особенностями преломления лучей у фронтового раздела.

Ранее Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд дал прогноз на текущую осень.