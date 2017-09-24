Синоптики рассказали, какой будет осень и когда ждать начала зимы

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд дал прогноз на текущую осень. По его оценкам, жителям центральной полосы пока еще рано утепляться - до конца сентября ожидается сухая и комфортная погода.



Приближение похолодания мы будем ощущать постепенно - тепло будет уходить по градусу, отметил Вильфанд в беседе с «Российской газетой». В середине рабочей недели станет ощутимо прохладно, но уже к выходным придет очередная волна тепла.

Пока жители центральной России наслаждаются «бабьим летом», сибиряки уже любуются первым снегом и мечтают об открытии горнолыжного сезона. Однако синоптики уверены, что это временный покров. В октябре в этом регионе температура будет подниматься выше нормы.

Также выше нормы будет температура на юге Европейской территории России и черноземных областях.

Приближающийся октябрь в Москве ничем особенным отличаться не будет, температура в пределах нормы - ночью от 2 до 7 градусов тепла, днем 10-15 выше нуля. Возможны и ночные заморозки возможны, тогда температура может опуститься до -3 градусов.

По прогнозам Гидрометцентра, прихода зимы стоит ожидать после первой декады ноября, когда среднесуточная температура перешагнет через ноль градусов.