В Москве сегодня потеплеет до +26, но дожди и грозы возможны

В Москве сегодня потеплеет до +26 градусов, но возможны дожди и грозы. Синоптики прогнозировали потепление к выходным. По области воздух прогреется до 27 градусов. В воскресенье синоптики обещают до 25 градусов. В начале новой рабочей недели температура воздуха немного понизится, на 3-4 градуса.

По данным Гидрометцентра, в столице в субботу, 15 июля, температура воздуха повысится до 26 градусов, днём возможен кратковременный дождь, местами гроза. Скорость ветра - 3—8 м/с, но при грозе порывы могут усилиться до 12—17 м/с.

Синоптики обещали, что лето все-таки порадует москвичей и в московском регионе хоть на неделю, но откроется пляжный сезон.

Роспотребнадзор признал пригодными для купания в Московской области 13 водоемов. Ведомство провело проверки водоемов и выдало заключения.